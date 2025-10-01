Metanol: bares de SP tentam tranquilizar clientes ao expor origem de destilados

Os bares Posto 6, Ômadá, Patriarca Bar e Salve Jorge, representados pelo Grupo Azim, disseram em nota que todas as bebidas são adquiridas de distribuidores homologados pela multinacional francesa Pernod Ricard (empresa do setor de bebidas alcoólicas) e que os produtos possuem nota fiscal, selo de autenticidade e lacre de segurança.

"Seguimos rigorosamente os padrões legais e as práticas recomendadas por órgãos competentes para a comercialização e o controle de bebidas", informou a empresa.

O A.N Rock Bar, localizado na Avenida Nove de Julho, explica que as bebidas vendidas aos clientes no local são adquiridas "diretamente de distribuidores oficiais e idôneos". No comunicado publicado nas redes sociais, o estabelecimento lembra que os supostos destilados adulterados levaram a internações e óbitos.

De acordo com o governo de São Paulo, foram confirmados sete casos de intoxicação por metanol com suspeita de contaminação pelo consumo de bebida adulterada e a situação de outros 15 pacientes ainda é investigada. Ao menos cinco pessoas morreram, e em um destes casos já foi confirmada a intoxicação pela substância -os outros quatro ainda estão em análise.

A Laje, um espaço de confraternização e exposição artística que fica em Perdizes (zona oeste), aproveitou a situação não apenas para reforçar que as bebidas vendidas por lá possuem procedência confiável, como também para expor uma situação vivida pelo estabelecimento ao comprar, sem perceber, bebidas supostamente adulteradas em um mercado.

"Descartamos (nos recusamos a devolver ao lojista) e fizemos denúncia no site da Polícia Federal. Nossa preocupação inicial era apenas não vender gato por lebre e arriscar algum tipo de mal-estar aos nossos clientes, devido à óbvia falta de cuidado e à falta de qualidade da produção pirata", disse o espaço.