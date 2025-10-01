Intoxicação por metanol: clubes de SP suspendem venda de bebidas destiladas

O Sírio escreveu nas redes sociais que, embora tenha confiança em seus fornecedores, a medida visa assegurar a saúde e segurança dos sócios e convidados do clube. "Permaneceremos atentos e manteremos todos informados caso ocorram novas atualizações."

A diretoria executiva do Paineiras do Morumby também cita que a decisão é tomada pela preservação da saúde dos consumidores e informa que o clube está acompanhando a situação de perto, "lidando com os diversos desdobramentos referentes ao assunto".

O Alphaville Tênis Clube lembra que as contaminações estão provocando mortes e danos irreversíveis aos consumidores. "Estamos suspendendo, de forma preventiva e temporária, a venda de destilados no ATC, até que haja maior clareza sobre a origem deste problema e a definição de medidas seguras para sua resolução".

Assim como o Sírio, o Palmeiras anunciou a suspensão das vendas dos destilados, mas destacou que a aquisição das bebidas alcoólicas pelo clube é "feita com empresas sérias e de forma criteriosa". "Ainda assim, optamos por esta medida temporária com o intuito de reforçar o cuidado com a segurança e o bem-estar dos nossos associados", disse a instituição.

O tom das mensagens e avisos foi semelhante nos clubes Pinheiros, Paulistano, Ipê, Ypiranga, Alto dos Pinheiros e no Clube de Campo Mogi das Cruzes (CCMC), que anunciou a medida por meio de um vídeo gravado pelo seu presidente, João Bosco Camargo de Sousa, e postado nas redes sociais.

Bares interditados