Intoxicação por metanol: quais bares foram fechados em SP?

Outro estabelecimento interditado é o bar Torres, na Mooca, zonal leste de São Paulo. Os proprietários divulgaram um comunicado nas redes sociais informando que colabora com os órgãos de fiscalização e afirma que "todos os produtos são adquiridos por distribuidores oficiais de longa data".

O terceiro bar interditado se localiza em São Bernardo do Campo, na região metropolitana. É o Villa Jardim. Na noite desta terça-feira, 30, o estabelecimento informou que "todas as bebidas comercializadas são adquiridas de distribuidores regulares, com notas fiscais".

"Visando colaborar plenamente com as autoridades competentes e as investigações em curso, decidimos suspender temporariamente as nossas atividades. Permaneceremos fechados até que a situação seja totalmente esclarecida e a segurança de nossos clientes possam ser integralmente garantidas", diz trecho da publicação do Villa Jardim.

As operações de fiscalização se intensificaram nesta terça-feira, 30. A interdição será aplicada a estabelecimentos com suspeita de comercialização de bebidas fraudadas, de acordo com o poder estadual.

Dados do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo indicam sete casos de intoxicação por metanol confirmados, com suspeita de consumo de bebida adulterada. Outros 15 seguem em investigação. Até agora, foram registrados seis óbitos no Estado.

Atenção aos sintomas