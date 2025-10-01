Margareth Buzetti (PP) deixa o Senado; José Lacerda (PSD) assume a vaga por MT

A senadora Margareth Buzetti (PP-MT) deixou seu mandato no Senado Federal nesta terça-feira, 30. A partir do dia 1º de outubro, a vaga será ocupada por José Lacerda (PSD-MT), segundo suplente da chapa.

Margareth assumiu a cadeira em 2023, na condição de primeira suplente do atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD-MT). Sua saída já estava prevista como parte de um acordo político firmado com os suplentes.

Em seu discurso de despedida, a senadora afirmou que encerra um mandato "marcado pela coragem, determinação e entrega, que não abriu espaço para a vergonha, não se curvou diante da covardia e jamais conheceu a preguiça".