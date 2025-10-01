Ministério da Saúde lança campanha de multivacinação com foco em crianças e adolescentes

O Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira, 1°, uma campanha de multivacinação para crianças e adolescentes até 15 anos. O objetivo da pasta é atualizar a caderneta de vacinação desse público por meio das ações previstas para o período de 6 a 31 de outubro.

A pasta planeja um "Dia D" de vacinação em todo o País no dia 18 (sábado), quando os postos de saúde ficarão abertos para vacinar a população. Embora a campanha seja voltada para pessoas até 15 anos, a pasta quer atingir os adultos responsáveis pelas crianças, que também poderão atualizar a caderneta.

Durante a campanha, estarão disponíveis 15 tipos de vacina, incluindo imunizantes previstos no calendário nacional e outros. São eles: