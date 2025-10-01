Morre Jane Goodall, renomada pesquisadora de chimpanzés e da defesa ambiental

Em seus últimos anos, Goodall dedicou décadas à educação e à defesa de causas humanitárias e à proteção do mundo natural. Com seu sotaque britânico suave, ela era conhecida por equilibrar as realidades sombrias da crise climática com uma mensagem sincera de esperança para o futuro.

De sua base na cidade costeira de Bournemouth, no Reino Unido, ela viajava quase 300 dias por ano, mesmo já com mais de 90 anos, para palestrar em auditórios lotados ao redor do mundo. Entre mensagens mais sérias, seus discursos frequentemente a apresentavam gritando como um chimpanzé ou lamentando que Tarzan tivesse escolhido a Jane errada.

Ao estudar chimpanzés pela primeira vez na Tanzânia, no início da década de 1960, Goodall era conhecida por sua abordagem não convencional. Ela não se limitava a observá-los de longe, mas se aprofundava em todos os aspectos de suas vidas. Ela os alimentava e lhes dava nomes em vez de números, algo que a fez receber resistência de alguns cientistas.

Suas descobertas foram divulgadas para milhões de pessoas quando ela apareceu pela primeira vez na capa da National Geographic em 1963 e, logo depois, em um documentário popular. Uma coleção de fotos de Goodall em campo ajudou a ela e até mesmo alguns chimpanzés a se tornarem famosos. Uma imagem icônica a mostrava agachada em frente ao filhote de chimpanzé chamado Flint. Ambos têm os braços estendidos, buscando o outro.

Em 1972, o Sunday Times publicou um obituário para Flo, mãe de Flint e matriarca dominante, após ela ter sido encontrada de bruços na beira de um riacho. Flint morreu cerca de três semanas depois, após mostrar sinais de luto, comer pouco e perder peso. "O que os chimpanzés me ensinaram ao longo dos anos é que eles são muito parecidos conosco. Eles borraram a linha entre humanos e animais", disse ela à Associated Press em 1997.

Goodall recebeu as mais altas honrarias civis de vários países, incluindo Grã-Bretanha, França, Japão e Tanzânia. Ela recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade em 2025 do então presidente dos EUA, Joe Biden, e ganhou o prestigioso Prêmio Templeton em 2021.