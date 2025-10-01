Pernambuco investiga três casos suspeitos de intoxicação por metanol; duas pessoas morreram

A Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) investiga três casos suspeitos de intoxicação por metanol ocorridos no interior de Pernambuco. Dois homens morreram após a ingestão de bebidas alcoólicas supostamente adulteradas. O terceiro teve sequelas nos olhos, com perda de visão. Amostras colhidas das vítimas são examinadas pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

Segundo a agência, os primeiros casos aconteceram no início de setembro e causaram preocupação aos familiares das vítimas devido às ocorrências registradas no Estado de São Paulo, onde ao menos cinco pessoas morreram e outros 15 casos de contaminação são investigados.

Em Pernambuco, as vítimas estavam internadas no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. Um homem de 43 anos deu entrada na unidade de saúde em estado grave, no dia 2 de setembro, e morreu uma semana depois. A segunda vítima, um homem de 32 anos, foi internado no dia 4 e recebeu alta no dia 23, com perda visual, e continua sendo acompanhado.