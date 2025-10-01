PF pede a Moraes inclusão de ameaças a Dino em inquérito das 'milícias digitais'

"Logo após proferir meu voto, passei a ser destinatário de graves ameaças contra a minha vida e integridade física", afirmou Dino em manifestação anexada ao processo.

O ministro também alertou que esse tipo de mensagem pode servir como gatilho para novos episódios de violência contra autoridades públicas e instituições, a exemplo do que ocorreu em 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas.

Ao enviar o conteúdo a Moraes, a PF destacou que "a individualização dos alvos confere maior gravidade e reprovabilidade às condutas, porquanto amplia o potencial intimidatório, constrange o exercício regular da função pública e rompe a esfera do debate abstrato para uma concretude persecutória".

A corporação avaliou ainda que tais práticas geram um temor real e palpável. Diante disso, caso se confirme a vinculação das ameaças ao grupo das "milícias digitais", as plataformas devem ser acionadas para colaborar na identificação dos autores.

Em episódios anteriores, o ministro também foi alvo de tentativa de agressão. Em um caso recente, a PF indiciou uma mulher que tentou agredir Dino durante um voo entre São Luís e Brasília. A acusada, que não teve o nome revelado oficialmente, responderá pelos crimes de injúria e incitação ao crime.