Casa onde Hungria fez show é interditada; rapper está internado com suspeita de intoxicação

"Todas as nossas bebidas são adquiridas com procedência garantida, sempre acompanhadas de nota fiscal", disse o estabelecimento em nota publicada nas redes sociais. "Nunca houve qualquer indício ou evidência de adulteração em nossos produtos", acrescentou.

A casa de shows diz ainda que vai tomar medidas judiciais necessárias para que o lugar seja reaberto "o quanto antes".

O hospital onde o rapper está internado comunicou que investiga a origem do quadro. Os sintomas são semelhantes aos relatados por pacientes que sofreram intoxicação por bebida adulterada com metanol. O rapper ingeriu vodca em Brasília na casa de amigos, mas apenas ele teria consumido a bebida.

O governo de São Paulo informou que as vigilâncias sanitárias do Estado e do município interditaram nove estabelecimentos no Estado até esta quinta, já incluindo o Boteco da Villa.

São cinco locais interditados na capital, em bairros da Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca e MBoi Mirim; dois em Osasco, um em São Bernardo do Campo e o outro em Barueri.

Segundo o Ministério da Saúde, são 59 casos suspeitos de intoxicação por metanol no País, sendo 11 já confirmados. Em São Paulo, são 53 ocorrências ao todo, sendo 42 investigados. Outros casos suspeitos também são apurados em Pernambuco (5) e no Distrito Federal (1).