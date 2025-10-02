Cocaína, álcool e água quente de banheira: laudo indica causa da morte de PM e empresária em SC

"A temperatura da água pode ter alcançado até 50 graus, e o aquecedor do ambiente também estava em uma temperatura elevada. Essas duas circunstâncias, associadas às substâncias encontradas nos corpos, levaram a Polícia Civil à conclusão de que a causa foi morte súbita, e não decorrente da intervenção de terceiros", afirmou o delegado Felipe Simão Gomes, responsável pelo caso.

Quando os corpos foram localizados, não havia sinais de violência, indicando inicialmente mortes acidentais. No entanto, até a conclusão do inquérito, não estava descartada a possibilidade de uma dinâmica envolvendo homicídio seguida de suicídio.

A perita-geral Andressa Boer Fronza destacou que a polícia elaborou 16 laudos periciais em diversas áreas forenses para chegar à causa da morte. "Após os resultados, afastamos qualquer hipótese de morte por choque elétrico, afogamento, intoxicação por monóxido de carbono ou ação violenta de terceiros", explicou.

O policial militar Jeferson Luiz Sagaz e a empresária Ana Carolina Silva estavam juntos há cerca de 20 anos. Em 10 de agosto, comemoraram o aniversário da filha de 4 anos em um parque de São José. No final da tarde, deixaram a criança com familiares e foram a um bar. O combinado era buscar a menina na manhã do dia seguinte, 11 de agosto.

O casal saiu do bar às 23h30 de domingo e não foi mais visto. Na segunda, a família ficou preocupada com o desaparecimento, mas não havia registros na polícia envolvendo Sagaz e Ana Carolina.

Por volta das 22h15, funcionários de um motel no bairro Roçado, às margens da rodovia BR-101, suspeitaram de problemas no quarto do casal, que não atendia o interfone. Eles chamaram a polícia e encontraram o casal morto na suíte.