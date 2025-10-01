Demência por corpos de Lewy se caracteriza por declínio cognitivo em vários aspectos

Nogueira destaca que os fatores de risco ainda não são muito conhecidos, mas costumam se assemelhar aos de outras formas de demência, incluindo idade avançada, baixa escolaridade, problemas cardiovasculares, perda auditiva ou visual, solidão e inatividade física, entre outros. Um ponto importante é que os homens apresentam maior propensão a desenvolver a condição. Além disso, o histórico familiar também merece atenção.

Vale ressaltar que o envelhecimento é um fator de risco, mas não é determinante para o surgimento da DCL e de outros tipos de demência. Outro ponto de destaque é a escolaridade. Continuar estudando e aprendendo coisas novas é uma forma de manter a mente ativa e ajuda na proteção contra a doença.

"O nível de escolaridade é muito importante na infância. Então, se você teve o ensino fundamental, ensino médio e graduação completos, por exemplo, isso vai protegê-lo no futuro. Mas manter o cérebro funcionando ao longo dos anos é muito importante. A gente costuma falar para os pacientes que o cérebro é como se fosse um músculo: da mesma forma que temos de ir à academia para manter os músculos fortes, também precisamos exercitar o cérebro", diz Ana.

Ela ainda explica que, ao longo da vida, as pessoas constroem uma reserva cognitiva por meio de atividades acadêmicas, físicas e laborais. "Quando ficamos mais velhos ou temos uma lesão neurológica, podemos ir gastando essa reserva. Quanto maior ela for, menor o risco de desenvolvermos um quadro demencial."

Tratamento

De acordo com Nogueira, o tratamento se divide entre farmacológico e não farmacológico.