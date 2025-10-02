Ex-deputado estadual é preso no Rio suspeito de estuprar a própria filha de 2 anos

Conforme a polícia, os agentes coletaram e analisaram depoimentos de testemunhas, e também relatórios de um pediatra e de um psicólogo. O depoimento da criança que teria sido vítima do abuso também foi colhido.

Antes de ser preso, Saraiva Júnior, que também já foi vereador em Goiânia, foi alvo de um mandado de busca e apreensão, no qual teve de entregar o seu celular para análise dos policiais.

A pena para quem comete o estupro de vulnerável é de 8 a 15 anos de reclusão, mas pode aumentar no caso de a vítima apresentar lesões graves (a pena sobe de 10 a 20 anos) ou morrer (12 a 30 anos).

Ex-político, Saraiva Júnior atuou como vereador na Câmara Municipal de Goiânia, pelo PMDB, entre 1997 e 1999, quando renunciou ao mandato ao ser eleito deputado estadual. Na Assembleia Legislativa, ele atuou por duas legislaturas: de 1999 até 2003 e, ao ser reeleito, de 2003 até 2007.

Iram Saraiva Júnior é filho de Iram de Almeida Saraiva, que também teve carreira política como vereador, deputado estadual, deputado federal, senador e ministro do Tribunal de Contas da União. O pai morreu em 2020.

O suspeito é médico e advogado de formação. Em suas redes sociais, ele diz ter formação em Direito pela Universidade de Brasília, em 1996, e em Medicina pela Fundação Técnico-Educacional Souza Marques, em 2022.