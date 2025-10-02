Gestores públicos deveriam ser presos por paralisar obras iniciadas por antecessores, diz Lula

Lula não fala da aprovação da isenção do IR na Câmara em primeiro discurso feito após a votação -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta quinta-feira (2) de uma agenda em Breves (PA). Sem citar nomes, o presidente também disse que administradores públicos deveriam ser presos por paralisar obras que foram iniciadas por antecessores.

"Eu acho que muitos administradores públicos deveriam ser presos por irresponsabilidade. Quando você deixa uma obra paralisada porque foi o seu adversário que começou a fazer a obra, você não está tendo nenhum respeito pelo povo da sua cidade"