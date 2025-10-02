Inmet emite alerta amarelo para tempestades em SP e outras regiões

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para tempestades em municípios de cinco Estados do País nesta quinta-feira, 2. Há possibilidade de chuva de até 50 mm/dia, com ventos intensos de até 60 km/h e queda de granizo.
Na cidade de São Paulo, o dia segue com sol entre nuvens, com máxima prevista de 24ºC. A previsão indica a possibilidade de precipitações entre sexta-feira, 3, e sábado, 4. No domingo, 5, a máxima prevista é de 31ºC, segundo a Meteoblue.
Veja Estados afetados:
- São Paulo
- Mato Grosso do Sul
- Paraná
- Santa Catarina
- Rio Grande do Sul
Baixa umidade do ar
Segundo o Inmet, permanece ativo alerta amarelo para baixa umidade do ar nos seguintes Estados:
- São Paulo
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Goiás
- Tocantins
- Minas Gerais
- Bahia
- Maranhão
- Piauí
- Ceará
- Rio Grande do Norte
- Paraíba
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.