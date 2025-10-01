Moraes manda Instagram, TikTok, X e YouTube identificarem usuários que ameaçaram Dino

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira, 2, que Instagram, TikTok, X e YouTube identifiquem os usuários responsáveis por publicações com ameaças ao também ministro Flávio Dino.

Por decisão de Moraes, a investigação da Polícia Federal vai tramitar vinculada ao inquérito das milícias digitais, conduzido pelo ministro, mas em uma petição autônoma, também sob a relatoria dele.

Em sua decisão, Moraes afirma que, "do exame dos fatos narrados, verifico que, efetivamente, estão abrangidos pelo objeto desta investigação".