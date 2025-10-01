O que se sabe até agora sobre intoxicação de metanol

As investigações envolvendo casos de intoxicação por metanol continuam em andamento. De acordo com o Ministério da Saúde, até a noite de quarta-feira, 1º, o País registrava 43 casos suspeitos. Desse total, são 39 no Estado de São Paulo (sendo 10 confirmados) e outros quatro em Pernambuco.

Até o momento, foi confirmado um óbito em São Paulo, enquanto outros sete seguem em investigação, sendo cinco em SP e dois em PE. De acordo com a pasta, quatro ocorrências foram descartadas.

Veja a seguir o que se sabe até agora: