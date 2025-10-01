Operadoras erguem torre de telefonia em ilha remota, na região de Belém, como legado da COP

As operadoras Vivo, Claro e TIM, e a empresa de infraestrutura para telecomunicações IHS se uniram para construção de uma torre de telefonia móvel na Ilha do Combú, na região insular da cidade de Belém, no Pará.

O investimento foi parte da preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP 30), que ocorrerá no próximo mês. A conectividade na Ilha do Combú integrará o legado do evento para a região, via colaboração entre setor privado e poder público.

Combú fica a 1,5 km da orla do município de Belém e abriga aproximadamente 600 famílias ribeirinhas, que vivem de pesca artesanal, extrativismo vegetal e turismo. A ilha vem se tornando um dos destinos turísticos mais procurados da região e ganhou ainda mais visibilidade com eventos recentes.