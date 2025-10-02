Pasta da Saúde dá orientações sobre o que fazer em caso de suspeita de intoxicação por Metanol

Diante dos registros de mortes por intoxicação por metanol, o Ministério da Saúde (MS) emitiu recomendações nesta quarta-feira, 1, sobre o que fazer quando houver suspeita de contaminação. Até o momento, o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) registrou 43 casos suspeitos em todo o Brasil. Desse total, 39 são no Estado de São Paulo - sendo 10 confirmados - e outros quatro em Pernambuco, que estão em apuração.

A principal recomendação é procurar atendimento médico imediatamente, assim que surgirem os primeiros sinais. As manifestações mais comuns logo após a ingestão da substância são similares aos de uma embriaguez, como fala pastosa e reflexos diminuídos.

Algumas horas após a ingestão, entre 12h e 24h, quando o metanol já foi metabolizado pelo organismo, surgem efeitos mais graves, como náuseas, vômitos, tontura, fraqueza, dor abdominal e outros quadros que podem evoluir para óbito. Vale destacar que, embora pareça uma ressaca comum, essas reações são mais intensas.