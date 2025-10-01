Pesquisadores criam óvulos com o DNA da pele

Cientistas conseguiram pela primeira vez criar óvulos com células da pele humana e fecundá-los em laboratório. O objetivo do experimento é que, com o avanço e o desenvolvimento da técnica, mulheres inférteis possam ter filhos com a própria carga genética. A nova tecnologia ainda está longe de ser acessível a futuros pais, alertou a equipe de cientistas internacionais responsável pelo experimento, mas a pesquisa representa um importante avanço contra a infertilidade, que afeta uma em cada seis pessoas em todo o mundo.

Atualmente, as mulheres inférteis usam óvulos doados (ou seja, com uma carga genética diferente) em processos de fertilização in vitro. A nova abordagem permitiria que mulheres mais velhas ou que não produzem óvulos viáveis por outras razões possam se reproduzir geneticamente, explicou à AFP Paula Amato, coautora do estudo. "Também permitiria que casais do mesmo sexo tenham um filho geneticamente relacionado aos dois membros", acrescentou a pesquisadora da Universidade de Ciências e Saúde do Oregon.

Nos últimos anos, os cientistas têm conseguido avanços significativos neste campo: no início deste ano, pesquisadores japoneses criaram camundongos com dois pais biológicos. O novo estudo, publicado na revista Nature Communications, dá um passo à frente importante, ao usar o DNA humano no lugar do DNA do camundongo. Os cientistas extraíram o núcleo (que abriga uma cópia completa do código genético do indivíduo) de uma célula da pele e o transferiram para um óvulo doado, cujo núcleo original havia sido removido previamente.