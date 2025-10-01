Polícia Civil de SP emite 1,5 mil alertas para celulares rastreados com queixa de roubo

A Polícia Civil de São Paulo emitiu cerca de 1,5 mil notificações para pessoas que estão em posse de aparelhos de celular rastreados com queixa de roubo. Trata-se de uma nova etapa para tentar recuperar aparelhos com restrição criminal que foram ativados por outras pessoas.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, os celulares foram identificados após o cruzamento de informações de boletins de ocorrência com os dados fornecidos pelas operadoras de telefonia.

"As pessoas que receberem a notificação terão três dias para comparecer à delegacia e comprovar a legalidade do aparelho ou fazer a devolução voluntariamente. Caso não atendam à intimação, podem responder por crime de receptação, a depender do caso", afirma a secretaria.