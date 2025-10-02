Rapper Hungria é internado em Brasília após suspeita de consumir bebida adulterada

O último registro de show do cantor em suas redes sociais, foi no dia 14 de setembro, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Casos suspeitos

Até o momento, há 43 casos suspeitos de intoxicação por metanol em todo o Brasil. Desse total, são 39 no Estado de São Paulo (sendo dez confirmados) e outros quatro em Pernambuco, que ainda estão sob apuração.

O Estadão questionou se a secretaria de Saúde do Distrito Federal investiga a conexão do caso do cantor com consumo de bebida adulterada e se há outros casos em apuração, mas ainda não obteve resposta. A reportagem também entrou em contato com a equipe do cantor, que ainda não respondeu.

Um dos principais sintomas da intoxicação por metanol é a visão turva. Isso porque a substância ataca o nervo óptico, que conecta a retina ao cérebro.

A substância também leva à acidose metabólica quando ocorre acúmulo de ácido no organismo, que pode levar à perda de consciência, coma e até morte.