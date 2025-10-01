STM mantém condenação de militar por exercício ilegal da medicina

O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu manter a prisão de um militar que exerceu a medicina por mais de dez anos sem possuir formação acadêmica. O oficial do Exército Brasileiro utilizava registros de outros profissionais para se beneficiar indevidamente. Diante das fraudes, o tribunal o classificou como estelionatário e fixou a pena em seis anos de prisão.

O condenado chegou a cursar parte da graduação em Medicina na Universidade Federal Fluminense (UFF), no Rio de Janeiro. Ele ingressou na instituição em 1995, mas foi jubilado em 2009 por faltas. Apesar disso, em 2004 entrou para o Exército como aspirante a oficial médico temporário e passou a desempenhar funções na área.

A fraude foi descoberta em 2019, após denúncia ao Comando Militar do Leste. As investigações revelaram que o então capitão médico utilizava registros pertencentes a outro profissional no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro.