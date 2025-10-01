Visto americano tem novas regras sobre entrevista

O Departamento de Estado americano atualizou na quarta-feira, 1º, as categorias de solicitantes que podem ser elegíveis para uma dispensa da entrevista para visto de não imigrante.

Com a nova determinação, pessoas com menos de 14 anos e mais de 79 anos de idade não estarão mais isentas de entrevista a ser realizada pessoalmente, a menos que atendam a uma das exceções mencionadas abaixo.

"O Departamento de Estado determinou que todos os solicitantes de visto de não imigrante devem ser entrevistados pessoalmente por um oficial consular, exceto certos visitantes temporários (na classificação de visto B), trabalhadores agrícolas temporários (na classificação de visto H-2A) e outros viajantes oficiais de governos estrangeiros", disse.