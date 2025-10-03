Bahia registra primeira morte por suspeita de intoxicação por metanol

O Estado da Bahia registrou o primeiro caso de morte suspeita de intoxicação por metanol no município de Feira de Santana. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 3, pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana.

Trata-se de um paciente, um homem de 56 anos, que deu entrada na UPA da Queimadinha e morreu na madrugada desta sexta-feira.

"Amostras biológicas serão coletadas e encaminhadas para análise laboratorial, com resultado previsto em até sete dias, a fim de confirmar ou descartar a hipótese de intoxicação", disse a secretaria estadual.