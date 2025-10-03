Brooke Rollins: China não está abastecida e precisa da soja dos EUA

São Paulo, 3 - A secretária de Agricultura dos Estados Unidos, Brooke Rollins, afirmou, na quinta-feira, 2, que a China "não está com os armazéns cheios" e precisa voltar a comprar soja americana. Em entrevista à Fox Business, ela disse que o presidente Donald Trump pretende cobrar o tema do presidente chinês Xi Jinping no fim de outubro, em reunião prevista à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), em Seul. "É hora de a China parar de jogar jogos. Eles precisam do nosso produto", declarou.A fala de Rollins ocorre em meio à ausência prolongada da China nas compras de soja dos Estados Unidos. Ontem, mais cedo, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse à CNBCque o governo anunciará na próxima terça-feira, 7, "apoio substancial" aos produtores afetados. Segundo Bessent, na sua avaliação, a maior parte do eleitorado rural apoiou Trump, e os recursos para o programa podem vir de receitas tarifárias.Trump voltou ao tema em publicação na rede Truth Social, afirmando que os agricultores estão sendo prejudicados porque a China deixou de comprar soja "por razões de negociação". "Vou me reunir com o presidente Xi da China em quatro semanas, e a soja será um tópico importante de discussão", escreveu.Rollins disse que esteve na quarta-feira no Salão Oval com Trump para discutir a situação dos produtores de soja, além de sorgo, algodão, milho e trigo. Segundo ela, a China não cumpriu integralmente o acordo comercial firmado em 2019. "Infelizmente, os chineses não mantiveram a parte deles do acordo. Isso aconteceu sob o presidente Biden, que se recusou a cobrar qualquer responsabilidade e, como resultado, abandonou nossa comunidade agrícola", afirmou.A secretária acrescentou que os Estados Unidos já fecharam mais de uma dúzia de acordos para abrir novos mercados agrícolas, citando Indonésia, Japão, Taiwan, Reino Unido, União Europeia e Austrália. "A solução de longo prazo é não depender exclusivamente de alguns países", disse Rollins.No mercado, a AgResource avaliou que os sinais políticos deram fôlego, ontem, aos preços futuros na Bolsa de Chicago (CBOT), mas não alteram o quadro de curto prazo sem compras efetivas da China. Para o analista-chefe Ben Buckner, outubro já está perdido como mês de vendas e a janela para exportações americanas tende a se fechar no fim de janeiro.