Câmara: Motta diz aguardar texto sobre dosimetria de penas pelo 8/1 para colocar tema na pauta

Motta afirmou que o "foco da Câmara será sempre dialogar diretamente com a sociedade" e citou uma lista de projetos que serão prioridade, como a vinculação das empresas com trabalhadores por aplicativos, as regras de inteligência artificial, o novo Plano de Educação e a reforma administrativa.

Ele disse que há um "cenário político complexo, com muita instabilidade" e polarização e citou o tarifaço americano contra produtos brasileiros: "Tenho preocupação, nesse momento difícil que o Brasil vive de instabilidade internacional, com essa decisão recente dos Estados Unidos de impor tarifas ao País".

Motta afirmou ainda que a pauta da segurança "é a principal pauta da sociedade" e reafirmou a intenção de concluir a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que tramita na Casa sobre o tema até o fim do ano. "Vamos focar, até o fim do ano, votar semanalmente projetos de segurança", afirmou.

Segundo Motta, a relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), é muito boa, mesmo quando há divergências entre as duas Casas, e que é necessário jogar a "bola para frente" em relação aos atritos causados pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem.

"Temos que olhar para frente, porque temos que tocar outras pautas. Bola para frente. Temos agora que discutir outros assuntos", afirmou. Alcolumbre publicou foto com Motta na última segunda-feira, 29, na posse de Edson Fachin na presidência do STF.

Motta disse que a relação entre as duas Casas "tem que ser sempre muito franca, verdadeira e transparente" e que a formação política do Senado e da Câmara são diferentes.