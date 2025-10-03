Câmara: Motta diz que pode pautar projeto sobre adulteração de bebidas já na semana que vem

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta sexta-feira, 3, que pretende pautar na próxima semana o projeto que torna hediondo o crime de adulteração de bebidas alcoólicas e de alimentos. Ele afirmou, no entanto, que a votação dependerá de o relatório estar pronto.

"Queremos indicar o relator até o fim de semana. Ver se ele consegue produzir o relatório na próxima semana. Estando pronto, levo de imediato ao plenário. Nossa urgência nessa pauta é muito grande. Não vamos demorar", declarou em entrevista à CNN.

O deputado afirmou que há uma preocupação grande da Câmara sobre o tema: "Esse assunto preocupa o Brasil. Os casos recém anunciados nos fazem ter uma atenção especial para esse tema, para que possamos de maneira enérgica, firme, evitar que a intoxicação siga",