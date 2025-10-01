Câmeras de segurança flagram agressão a advogado do Mensalão achado morto em Higienópolis

Pacheco foi encontrado "desfalecido ao solo e sem documentos que o identificassem" na terça-feira, 30, na Rua Itambé, perpendicular à Maranhão. Ao vê-lo convulsionando e com dificuldade de respirar, uma pessoa, que passava pelo local, chamou a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Pacheco já havia sido registrado na terça-feira por familiares.

O advogado foi levado ao Pronto-Socorro da Santa Casa, mas não resistiu. O óbito foi registrado na madrugada de quarta-feira, 1º, sem o nome da vítima. Pacheco só foi identificado na manhã do dia seguinte.

"Diligências estão em andamento, inclusive com a análise de imagens para o total esclarecimento dos fatos", declarou a SSP-SP. O caso é investigado pelo 4° Distrito Policial, da Consolação.

Quem era Luiz Fernando Pacheco

Pacheco atuou no caso do Mensalão, defendendo o então deputado José Genoino (PT-SP). Ele também foi um dos fundadores do Prerrogativas, grupo de juristas pró-PT, e do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD).