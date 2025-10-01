Carlos Bolsonaro registra boletim de ocorrência contra o MTST: risco à minha integridade

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 3, para expor o boletim de ocorrência que registrou contra o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST). Segundo o parlamentar, membros do movimento colocaram em risco sua integridade física.

Em publicação feita na plataforma X (antigo Twitter), o segundo filho do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) escreveu.

"Acabo de registrar boletim de ocorrência sobre os fatos ocorridos em frente à minha residência, envolvendo integrantes do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) e seus alinhados, que expõem possibilidades de derivações criminosas e risco à minha integridade física. Agradeço à Polícia Civil pela atenção e prontidão no atendimento".