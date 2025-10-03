COP30: se hotéis fossem estatais, imprensa diria que governo estava tendo prejuízo, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, 2, que a imprensa brasileira questionaria a eficácia do governo e defenderia a privatização do setor hoteleiro de Belém (PA) caso os hotéis da cidade fossem públicos, e não privados. O petista garantiu que a COP30 será realizado na capital paraense e reclamou do "preconceito" interno e externo, mas disse que isso está "vencido".

"Se os hotéis fossem estatais, imaginemos que os hotéis fossem do governo federal. A gente ia sofrer pressão e ia deixar o preço bem baixinho. A imprensa que está dizendo hoje que os hotéis são caros, ia dizer que o governo não sabe administrar, que ele está tendo prejuízo e que era preciso privatizar os hotéis porque a indústria privada sabe administrar mais que o governo", disse o presidente.

Lula relacionou a COP30 com a Copa do Mundo de 2014 onde, segundo ele, o Brasil viveu a "maior campanha de preconceito". O presidente reclamou de reportagens que apontavam o mau uso de dinheiro público na construção dos estádios do torneio e dos xingamentos sofridos pela então presidente, Dilma Rousseff (PT), na abertura da competição.