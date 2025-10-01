Crise do metanol: entenda uma das principais hipóteses investigadas pela polícia de SP

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira, 3, um homem apontado como um dos principais fornecedores de insumos usados para a falsificação de bebidas destiladas não só na capital paulista, mas também em outras regiões do Estado.

A ação aconteceu no Jardim Carumbé, zona leste da capital, durante operação voltada ao combate à venda de bebidas falsificadas. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito.

O homem, que não teve a identidade divulgada, é investigado por comercializar garrafas, tampas, rótulos, caixas para embalagem e até selos falsificados de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que eram colados nas garrafas para simular originalidade.

Conforme a Polícia Civil, ao menos dois imóveis seriam usados por ele para armazenar o material a ser usado nas adulterações - ainda não há informações específicas sobre a utilização de metanol no esquema.

Os locais serviriam de base também para distribuir os produtos aos revendedores. Imagens obtidas pela reportagem mostram que as garrafas apreendidas são de produtos destilados, como vodca, gim e uísque.

Até o momento, o Brasil tem 59 casos notificados de suspeita de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica, sendo 11 confirmados. A substância pode levar à cegueira e até à morte. Já há casos em investigação em São Paulo, Pernambuco, Distrito Federal, Paraná e Bahia. Um deles é o rapper Hungria, que está internado em Brasília.