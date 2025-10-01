Fachin cria observatório para monitorar transparência e checar risco de corrupção no Judiciário

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin, anunciou a criação de um grupo para "fortalecer a integridade, governança e transparência no sistema judiciário brasileiro".

A portaria que institui o Observatório Nacional da Integridade e Transparência do Poder Judiciário foi publicada nesta quarta-feira, 1º. Segundo o documento, seus membros serão designados pelo presidente, com atuação em caráter honorífico, sem remuneração.

A novidade foi antecipada por Fachin em seu discurso de posse nesta segunda-feira, 29. "É oportuna a criação de um Observatório de Integridade e Transparência, que possa dar conta de reunir, analisar e agir com presteza em favor da legitimidade do Poder Judiciário brasileiro", afirmou o ministro.