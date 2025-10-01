Gangorra no tempo: máxima em SP deve bater os 33ºC, mas já tem data certa para cair novamente

A cidade de São Paulo deve registrar uma elevação gradual de temperaturas nos próximos dias, até atingir máxima acima de 30ºC entre domingo, 5, e segunda-feira, 6. A partir de terça-feira, 7, porém, os termômetros caem e a máxima fica na casa dos 20ºC.

No decorrer desta sexta-feira, 3, o sol aparece entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas. Há possibilidade de chuvas isoladas.

No sábado, 6, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o dia segue com sol entre nuvens e temperaturas em elevação.