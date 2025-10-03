Moraes pede a Dino para marcar data de julgamento do 'núcleo 3' da tentativa de golpe no STF

O ministro Alexandre de Moraes pediu hoje ao presidente da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), Flávio Dino, que defina a data do julgamento dos réus acusados de integrar o "núcleo 3" da tentativa de golpe de Estado, que buscou reverter o resultado das eleições de 2022.

O grupo é composto por nove militares e um agente da Polícia Federal (PF), acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de atacar o sistema eleitoral e pôr em prática ações que criaram as condições para a ruptura institucional, como o plano para assassinar autoridades como o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o próprio Moraes.

Entre os réus, a maioria formada por integrantes do grupo conhecido como "kids pretos", estão os coronéis do Exército Bernardo Romão Corrêa Netto, Fabrício Moreira de Bastos e Márcio Nunes de Resende Júnior; os tenentes-coronéis Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Júnior e Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros; além do agente da Polícia Federal Wladimir Matos Soares e do general da reserva Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira.