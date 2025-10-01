Outros 4 servidores de Praia Grande são alvos de mandados no caso Ruy Fontes

Como mostrou o Estadão, a Polícia Civil de São Paulo cumpriu recentemente mandados de busca e apreensão em ao menos oito endereços da Baixada Santista.

Com Pardini, foram apreendidos celular, computadores, três pistolas, R$ 50 mil em espécie, mil euros e 10 mil dólares em sua residência.

Em um maço de cédulas, havia bilhetes com anotações contendo nomes de um homem e uma mulher. Os dólares estavam no envelope de uma corretora de câmbio. Foram apreendidos também cartões bancários, três registros de armas de fogo e um registro de CAC (Colecionador, Atirador, Caçador).

A gestão de Praia Grande afirma não ter recebido "qualquer comunicação oficial" sobre as buscas e apreensões no apartamento do gestor, mas afirma seguir à disposição das autoridades.

A operação foi coordenada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso, e contou com apoio da Polícia Civil de Santos e Praia Grande. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços nos municípios de Santos, Praia Grande e São Vicente.

A defesa do subsecretário diz analisar os elementos que foram colhidos até o momento, sobretudo aqueles que culminaram na busca e apreensão contra Pardini.