Paraná investiga primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol

Em casos de suspeitas de intoxicação, os serviços de saúde públicos ou privados devem notificar o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) para orientação e conduta adequada.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, informou que deve se reunir nas próximas horas com o Ministério da Saúde para definir se o Paraná receberá ampolas de etanol farmacêutico para o tratamento de pacientes intoxicados. "O momento, eu diria, é um dilema que nós passamos. Mas eu volto a insistir que todos nós tenhamos muito cuidado na ingestão de bebida alcóolica", orientou.

O número de notificações por suspeita de intoxicação por metanol cresce a cada dia no Brasil. Nesta sexta-feira, 3, a Bahia informou o registro da primeira morte suspeita de contaminação pela substância. As ocorrências começaram a surgir no Estado de São Paulo e já atingem outras regiões.

Além da Bahia, há 53 casos em São Paulo, 6 em Pernambuco e 1 no Distrito Federal e no Paraná.

O Ministério da Saúde anunciou a compra emergencial de antídotos para casos de intoxicação por metanol, destinados a Estados e municípios para tratar vítimas de bebidas alcoólicas adulteradas. O plano prevê a aquisição de 150 mil ampolas de etanol farmacêutico, além da possibilidade de obter o Fomepizol por meio de produtores nacionais e agências internacionais.

As autoridades buscam identificar fornecedores das bebidas e pessoas que tenham manipulado os produtos. O metanol é usado como matéria-prima para combustíveis e é impróprio para consumo humano, mas estaria sendo utilizado na falsificação de bebidas alcoólicas.