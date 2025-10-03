Plantio de milho da safra 2025/26 na Argentina alcança 19,8%, diz bolsa

São Paulo, 3 - O plantio de milho da safra 2025/26 na Argentina alcançava na última semana 19,8% da área total projetada, de 7,8 milhões de hectares, informou a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Na semana, o avanço foi de 7,4 pontos porcentuais. Na comparação com igual período do ano passado, os trabalhos estão 7 pontos porcentuais adiantados. Segundo a bolsa, a semeadura em áreas como oeste, centro e nordeste de Buenos Aires está atrasada por causa do excesso hídrico, mas está adiantada em outras regiões, como o centro de Santa Fé e Entre Ríos.Quanto ao trigo, 97% da safra apresentava condição entre normal e excelente na última semana, estável ante a semana anterior. A bolsa destacou que, até o momento, as estimativas de rendimento estão próximas das máximas históricas.