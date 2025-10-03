Presidente da escola de samba Mocidade Independente é preso em operação do MP do Rio

O presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel, Flávio da Silva Santos, conhecido como "Pepé" ou "Flávio da Mocidade", foi preso na manhã desta sexta-feira, 3, em operação realizada pelo Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ) contra a chamada "nova cúpula do jogo do bicho". A defesa dele ainda não foi localizada.

Além de Santos, outro alvo de mandado de prisão foi Rogério de Andrade, tido como o maior bicheiro do Rio - preso há cerca de um ano, ele foi transferido no fim de 2024 para uma penitenciária de segurança máxima. A defesa de Andrade também não foi encontrada.

Santos e Andrade foram denunciados à Justiça pela constituição de organização criminosa voltada à exploração de jogos de azar, segundo o MP-RJ.