Subsecretário pede exoneração após ser alvo de mandados de busca e apreensão no caso Ruy Ferraz

O comunicado afirma ainda que Pardini "não possui qualquer envolvimento, direto ou indireto", na execução do delegado Ruy Ferraz Fontes, ocorrida no último dia 15 em Praia Grande, e que ele está à disposição para colaborar com as autoridades nas investigações.

Como mostrou o Estadão mais cedo, além de Pardini, outros quatro funcionários públicos da cidade no litoral de São Paulo foram alvos de mandados de busca e apreensão relacionados ao caso.

As investigações apontam que eles não estão, neste primeiro momento, na condição de suspeitos, mas que os materiais coletados podem ajudar na resolução do assassinato de Ferraz Fontes, que atuava como secretário de Administração de prefeitura de Praia Grande.

Foram cumpridos, ao longo dos últimos dias, mandados de busca e apreensão em ao menos oito endereços da Baixada Santista. Com Pardini, foram apreendidos celular, computadores, três pistolas, R$ 50 mil em espécie, mil euros e 10 mil dólares em sua residência.

Em um maço de cédulas, havia bilhetes com anotações contendo nomes de um homem e uma mulher. Os dólares estavam no envelope de uma corretora de câmbio. Foram apreendidos também cartões bancários, três registros de armas de fogo e um registro de CAC (Colecionador, Atirador, Caçador).

A gestão de Praia Grande afirma não ter recebido "qualquer comunicação oficial" sobre as buscas e apreensões no apartamento do gestor, mas afirma seguir à disposição das autoridades.