Alexandre Frota perde mandato de vereador após condenação por associar Jean Wyllys a pedofilia

A condenação é referente a um processo movido pelo então deputado Jean Wyllys, ex-PSOL e hoje no PT, por causa de uma publicação difamatória nas redes sociais feita por Alexandre Frota em 2017.

Frota atribuiu ao então parlamentar uma frase jamais dita por ele: "A pedofilia é uma prática normal em diversas espécies de animal [sic], anormal é o seu preconceito".

Ele foi condenado em 2018. Nos anos seguintes, acumulou derrotas em pedidos de reversão apresentados ao Judiciário. O processo transitou em julgado, ou seja, chegou ao fim sem chances de novos recursos, em agosto.

Alexandre Frota foi condenado por calúnia e difamação, com sentença de dois anos e 26 dias de detenção, em regime aberto. A pena deve ser substituída por prestação de serviços comunitários.

"Todos têm direito à própria opinião, mas não aos próprios fatos", comentou Lucas Mourão, advogado de Jean Wyllys no caso.

A perda de mandato se dá porque a Constituição Federal prevê a perda de mandato em casos de condenação criminal transitada em julgado.