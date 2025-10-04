Desembargadora aponta falta de provas e solta ex-deputado suspeito de estuprar filha,diz defesa

De acordo com nota divulgada pela defesa, a desembargadora que concedeu a liminar em um pedido de habeas corpus entendeu que "até aqui não há prova da existência do crime nem indício suficiente de autoria".

A prisão, realizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde o médico mora, ocorreu após uma investigação de seis meses feita pela Polícia Civil.

Segundo informações policiais, agentes coletaram e analisaram depoimentos de testemunhas, além de relatórios de um pediatra e de um psicólogo. Um relato da criança também foi levado em conta.

A polícia também tinha o celular do médico Iram Saraiva Junior, recolhido após ordem para busca e apreensão.

A defesa do médico, liderada por Alexandre Mallet, afirma que ele é "vítima de uma grave acusação falsa que abalou profundamente a sua honra."

O advogado disse ainda que, ao final do processo, a inocência de Iram Saraiva Junior será definitivamente reconhecida.