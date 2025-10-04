Governo de São Paulo confirma segunda morte por intoxicação com metanol

O metanol - também conhecido como álcool metílico - é um biocombustível usado como solvente na fabricação de tintas e vernizes e em processos de refinamento. Não tem cheiro nem gosto específico. É altamente tóxico se for ingerido.

O metanol é usado como matéria-prima para combustíveis e é impróprio para consumo humano, mas estaria sendo utilizado na falsificação de bebidas alcoólicas. Em forma pura, ele tem gosto levemente adocicado e alcoólico, parecido com o etanol, e não tem odor forte característico. Em destilados com 30% ou 40% de teor alcoólico, não é perceptível no sabor.

Os primeiros sintomas após a ingestão são parecidos com os sinais de embriaguez, como fala pastosa e reflexos diminuídos. Após a metabolização, a substância também causa náuseas e vômitos, além de efeitos no sistema nervoso central que vão desde sonolência até a perda da visão.

Ao todo, o número de casos suspeitos no Estado chega a 148. Já foram confirmadas 14 intoxicações, incluindo as duas vítimas fatais.

A confirmação dos casos ajuda o governo a reconstituir o mapa das bebidas "batizadas". Uma das principais linhas de investigação é a de que o metanol pode ter sido usado na limpeza das garrafas.

Até o momento, onze bares e restaurantes foram interditados em São Paulo, Osasco, Barueri e São Bernardo do Campo. Seis distribuidoras tiveram as inscrições estaduais suspensas.