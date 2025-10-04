Intoxicação por metanol: hospital de São Bernardo abre protocolo de morte cerebral de paciente

O Hospital de Clínicas Municipal de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, abriu o protocolo de morte encefálica de Bruna Araújo de Souza, internada na unidade com sintomas de intoxicação por metanol. A prefeitura informou que a família da vítima foi avisada sobre o procedimento.

Segundo informações do portal g1, Bruna está internada desde 29 de setembro, após ingerir um copo de vodca misturada com suco de pêssego. De acordo com a Secretaria de Saúde, o quadro se agravou nesta sexta-feira, 3, e o estado de saúde dela é considerado gravíssimo.

O protocolo de confirmação de morte encefálica consiste na realização de testes para avaliar a resposta do cérebro e de partes do organismo a diferentes estímulos. O procedimento é feito em várias etapas e por mais de um profissional.