Polícia Civil do RJ faz operação contra bebidas adulteradas com 21 mandados de apreensão

A polícia civil do Estado do Rio de Janeiro anunciou a deflagração de uma operação de combate à fabricação e ao comércio de bebidas alcóolicas adulteradas neste sábado, 4. Ao todo, serão cumpridos 21 mandados de busca e apreensão entre a capital e cidades da Baixada Fluminense.

"Milhares de garrafas com suspeita de falsificação já foram apreendidas e serão encaminhadas para análise, que vai indicar possíveis irregularidades para os consumidores, como o uso irregular de metanol", informou a instituição em comunicado.

Outras ações de fiscalização têm sido feitas pela PC-RJ desde a última quarta, 1º. Os agentes também se depararam com bebidas fora da validade e armazenadas em más condições. A ação é conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) da polícia civil fluminense.