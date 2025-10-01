Balão causa incêndio em casas na Vila Mariana

Um balão causou um incêndio ao cair sobre três casas na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo, neste domingo, 5. Não houve feridos, segundo o Corpo de Bombeiros.

A corporação informou ter sido alertada às 9h da queda do balão na Rua Coronel Lisboa. Uma viatura foi necessária para extinguir as chamas, ainda na manhã deste domingo.

A perícia foi acionada, enquanto a polícia registra boletim de ocorrência para investigar os responsáveis pelo balão.