Caiado: União Brasil se reunirá na 4ª feira para decidir sobre expulsão de Celso Sabino

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), anunciou neste domingo que a Executiva Nacional de seu partido se reunirá na quarta-feira para decidir sobre a expulsão do ministro do Turismo, Celso Sabino, da legenda. Segundo Caiado, esse processo acontece por "reiterada infidelidade partidária" por parte do ministro.

"Após tratativas com o presidente Antonio de Rueda, comunico que está decidida a realização, na próxima quarta-feira, dia 08/10, de reunião da Executiva Nacional do União Brasil para decidir a expulsão do deputado Celso Sabino por reiterada infidelidade partidária", anunciou Caiado em sua conta no X.

O governador afirmou, ainda, que o partido decidirá sobre a dissolução do diretório estadual do Pará do União Brasil, que atualmente é comandado por Sabino. O objetivo é colocar no lugar alguém que se posicione contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).