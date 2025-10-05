Calor e seca põem maior parte do Estado de SP em emergência para risco de incêndio

O calor e a seca colocam grande parte do Estado de São Paulo em emergência para o risco de incêndios durante esta semana, segundo a Defesa Civil estadual.

Neste domingo, 5, as regiões norte, oeste e centro-oeste do Estado estavam em situação de emergência e quase todo o restante das áreas com risco alto de queimadas. Apenas o litoral tinha áreas com risco baixo, conforme os mapas de risco divulgados pelo órgão.

Nesta segunda, 6, a situação se agrava ainda mais, com praticamente todo o Estado entrando em emergência devido ao risco de queimadas. É a situação de mais alto risco já registrada este ano, segundo a Defesa Civil. Apenas no sudoeste paulista e no Vale do Paraíba, a situação prevista será de risco alto. Nenhuma região estará com risco baixo para o fogo.