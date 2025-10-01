Happer Hungria recebe alta após internação por suspeita de intoxicação por metanol

O cantor Gustavo da Hungria Neves recebeu alta hospitalar neste domingo, 5, após quatro dias internado sob suspeita de intoxicação por metanol.

"Primeiramente, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de celebrar a vida e este dia. Meu muito obrigado a todos os fãs, amigos e familiares que, com orações, carinho e mensagens, tornaram esse momento mais leve e cheio de força. Hoje é um dia de vitória e gratidão", escreveu o rapper em suas redes sociais.

Hungria estava internado desde quinta-feira, 1 º, no Hospital DF Star, em Brasília. Ele deu entrada com sintomas como náuseas, vômitos, turvação visual, cefaleia e acidose metabólica após ingerir bebida alcoólica adulterada.