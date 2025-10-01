Lula vai a show de Maria Bethânia em SP ao lado de Janja e Margareth Menezes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ao show da cantora Maria Bethânia na noite de sábado, 4, em São Paulo. Estava acompanhado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Lula divulgou em suas contas nas redes sociais registros de sua ida ao show de Bethânia. Também aparecem nas imagens o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e sua namorada, Rita Nolasco, procuradora da Fazenda Nacional, e o fundador e coordenador do Grupo Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio de Carvalho.

O fotógrafo de Lula e secretário de Audiovisual da Secretaria de Comunicação Social, Ricardo Stuckert, esteve presente e fez os registros da participação de Lula. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também esteve presente junto da sua esposa, a secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad.