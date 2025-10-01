Ministério da Saúde confirma 225 registros de intoxicação por metanol no Brasil

São Paulo concentra a maior parte das notificações, entre 14 confirmadas e outras 178 em investigação. Os dois óbitos já confirmados por intoxicação por metanol no Brasil também aconteceram no estado.

A primeira morte confirmada foi a de um homem de 54 anos, no dia 15 de setembro. Depois, nesta sábado, 4, a Secretaria de Saúde de São Paulo divulgou a segunda vítima, um homem de 46 anos. Ambos eram da capital paulista.

A capital é a cidade com o maior número de registros - são 85 suspeitos e 11 confirmados. São Bernardo do Campo vem na sequência, com 45 casos - 44 suspeitos e um confirmado.

Outros casos foram confirmados em Guarulhos e Itapecerica da Serra. Fora do estado de São Paulo, os outros dois casos já confirmados foram registrados em Curitiba.

Há outras 13 mortes em investigação: sete em SP, três em Pernambuco, uma no Mato Grosso do Sul, uma na Paraíba e uma no Ceará.

Quais são as orientações para os consumidores ao comprar bebidas, segundo o Procon-SP?